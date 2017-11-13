Орбан: «Решение Венецианской комиссии никак не повлияет на позицию Венгрии в отношении Украины»

Виктор Орбан, венгерский премьер-министр, прокомментировал решение Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании, отметив, что оно не окажет никакого влияния на Венгрию по этому вопросу, и позицию она менять не будет, передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду.
Премьер также заявил, что решение комиссии дискредитирует всех венгров, проживающих в Украине, а ситуация складывается весьма печально и остается тяжелой. «В данном контексте мы не будем начинать бесполезную и философски неоднозначную дискуссию о международных стандартах защиты прав меньшинств, ведь это деликатный вопрос», - отметил Орбан. Премьер добавил, что Венгрия всегда опиралась на европейскую позицию касательно прав нацменьшинств, и они не могут быть уменьшены.
«Этот уровень можно поднимать, но он никогда не может быть снижен. И неоспоримым фактом является то, что новый закон Украины об образовании представляет собой уменьшение такого уровня в сравнении с предыдущей ситуацией», - добавил премьер Венгрии.