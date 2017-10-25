Журналист: «Испания хочет применить силу против каталонцев, но полиция сама выступает за независимость!»

Испанские власти заявили о том, что готовы будут применить силу против жителей Каталонии, если те откажутся исполнять приказы официального Мадрида, однако властям придется туго.
Как передает replyua.net, об этом корреспондент Нового времени Иван Яковина пишет в своем блоге. «Интересно, что для «восстановления закона» испанское правительство собирается применять местную, каталонскую, полицию. Фокус в том, что подавляющее большинство ее сотрудников сами выступают за независимость. Скорее они повернут свое оружие против пришлых испанцев, чем против своих земляков. В этом случае в дело вступит уже национальная полиция, массово завезенная в Каталонию. При таком раскладе можно уже ожидать драк не только между полицией и демонстрантами, но и между испанской и каталонской полицией», - отмечает Яковина.
По словам журналиста, ближайшие стычки могут начаться уже завтра, в четверг, когда парламент Каталонии собирается объявить о независимости. Корреспондент при этом подчеркнул, что спустя день парламент Испании планирует отменить автономию Каталонии.