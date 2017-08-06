Президент Туреччини здивував черговим наказом

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, який відомий своїми численними скандальними заявами на адресу Європейського Союзу, здивував черговою заявою і наказом, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Глава Туреччини заявив, що віднині всі, кого обвинувачують у спробі державного перевороту в країні в липні минулого року, будуть зобов’язані носити однаковий одяг. Ердоган встановив, що ті, кого звинувачують у змові, будуть вдягати на засідання в суді коричневі комбінезони, а ті, кому висувають звинувачення у терористичній діяльності – коричневі куртки зі штанами. Ердоган прокоментував таке рішення словами, що «відтепер ніхто не зможе носити в суді те, що йому заманеться». Журналісти пов’язують рішення президента Туреччини з випадком, коли за декілька днів до цього, один із обвинувачених у справі про державний переворот, прибув на судове засідання у футболці з написом «Герой».
Варто нагадати, в Туреччині судять майже 500 осіб, яких вважають причетними до організації та проведення невдалого заколоту проти політики нинішнього президента в минулому році.