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У Німеччині пропонують посилити міри покарання для кіберзлочинців

У Німеччині пропонують посилити міри покарання для кіберзлочинців
У Федеральному управлінні з кримінальних справ ФРН вимагають більш жорстких мір покарання для кіберзлочинців. З відповідною пропозицією виступив керівник відомства Гольгер Мюнх, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Мюнх наголосив, що в наш час професійні хакери здатні завдати великої шкоди, зокрема, існує реальна загроза для безпеки країни та економіки. Саме тому Мюнх переконаний, що в зв’язку з цим з цим необхідно застосувати і відповідні міри покарання. На думку посадовця, ті покарання, які передбачені нинішнім німецьким законодавством, занадто вузькі. Крім того, за даними німецької поліції, в минулому році в країні було зафіксовано майже 83 тисяч кіберзлочинців, внаслідок чого сукупна сума витрат становила більше 51 млн євро.

Варто нагадати, раніше офіційний Брюссель наголошував, що Європейський Союз має посилити свою оборону від хакерських атак. Зокрема, з цими намірами заплановано виділити більше 10 млн євро для країн-членів ЄС для посилення роботи над програмами захисту від нових кібератак.
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