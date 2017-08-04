Саркози предъявили подозрение в получении взяток

Следователи из прокуратуры Франции расследуют дело о коррупционной схеме и подозревают Николя Саркози, бывшего президента Франции, в получении крупной взятки в обмен на то, что он продвигал заявку Катара на проведение ЧМ-2022 по футболу.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф, французские следователи настаивают на версии о том, что якобы Николя Саркози часть крупного «гонорара» получил во время сделки по продаже Катару французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Нужно отметить, что в 2011 году руководство фонда Qatar Sports Investments заплатило огромные деньги, чтобы выкупить 70 процентов акций «Пари Сен-Жермен». Саркози, который занимал должность президента в период с 2005 по 2012 годов, уже проходит в качестве подозреваемого сразу по нескольким уголовным производствам.
Помимо всего прочего, бывшего главу государства подозревают в получении финансирования от косметической компании L’Oreal. Также следователи обвиняют экс-президента в незаконном финансировании президентской кампании пять лет назад.