Юнкер допустил вступление Турции в Евросоюз

Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, заявил о том, что европейские лидеры должны продолжать диалог с Турцией о вступлении в Евросоюз. Как сообщает replyua.net, Юнкер дал интервью изданию Политико и отметил, что переговоры с Турцией необходимо продолжать – и если они не будут реальными, то это необходимо делать хотя бы на бумаге, и у Турции должен быть шанс.
«Турция - наш сосед, и мы не можем просто позволить себе забыть о ней…Я не сторонник прекращения переговоров о вступлении с Турцией, чего требуют в Европейском парламенте», - заявил глава Еврокомиссии. Юнкер при этом отметил, что власти Турции регулярно нарушают обязательства, которые берут на себя, и из-за этого Евросоюз не хочет сближаться с Анкарой, а Анкара, в свою очередь, отдаляется от ЕС, поскольку крайне резко реагирует на критику.
Напомним, что процесс вступления Турции в ЕС продолжается ровно тридцать лет – в 1987 году Анкара подала заявку на вступление. С тех пор европейские лидеры неоднократно игнорировали Турцию, и только в 1999 году Анкаре предоставили статус кандидата, но с тех пор так ничего и не изменилось.