Италия оказалась под властью антициклона «Люцифер», столбик термометра поднялся до отметки +50 градусов

По данным информационного агентства ANSA, вся территория Италии оказалась охваченной аномальной жарой, столбики термометра показали уже 50 градусов, сообщает replyua.net. Синоптики Италии уже успели назвать антициклон, принесший невероятную жару, «Люцифером». Власти города, учитывая такую ситуацию, объявили в двадцати шести городах, в частности, в Риме, о «красном», то есть, наиболее высоком уровне опасности.
На острове Сардиния отмечается наиболее жаркая погода, температура воздуха там достигла рекордных 50 градусов по Цельсию. Не намного легче жителям Неаполя, там синоптики зафиксировали 49 градусов тепла. Ожидается, что терпеть столь аномально высокую температуру итальянцам придется до окончания текущей недели.
Очень жаркая погода установилась во всей Европе, в частности, в Украине. В частности, на протяжении ближайших нескольких дней температура воздуха будет составлять минимум +35 градусов по Цельсию. Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook предупредила, что раньше, чем десятого августа, на снижение температуры надеяться не стоит.