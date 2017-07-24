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Сазонов: ми не просимо Бундесвер воювати за нас. Але Європа має нарешті визначитись

Сазонов: ми не просимо Бундесвер воювати за нас. Але Європа має нарешті визначитись
Блогер та політичний оглядач Кирило Сазонов розставив всі крапки над «і» стосовно потенційних американських санкцій проти Російської Федерації та ставлення до них Європейського Союзу, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Еспресо».

Так, судячи з усього, «демократичні цінності», якими так любить хизуватись Європейський Союз, є не настільки привабливими як доходи від газових контрактів з Російською Федерацією. Саме такі висновки напрошуються з огляду на різку реакцію Німеччини та Австрії на новий пакет санкцій, підготованих Вашингтоном. Як нагадує блогер, американські санкції зачіпають, в тому числі, і «газові контракти» на зразок «Північного Потоку-2», що викликало істерику у Відні та Берліні.

Тобто, коли Росія напала на Україну, Європа висловила занепокоєність. Після того, як росіяни збили МН-17, Брюссель ввів санкції, які створюють певні незручності для агресора, але не ставлять його на межу виживання. Відтепер, коли США запропонували пакет заходів, який вщент знищить російську економіку, Берлін та Відень почали опиратись. Сазонов нагадує цим європейцям: панове, ми захищаємо межу цивілізованого світу, тому наша війна – не тільки наша, але і ваша також. Ми зараз не просимо Бундесвер помирати за Україну, але давайте ділити спільний біль. Європа має визначитись, що для неї важливіше: цінності чи російські газові контракти, - наголошує блогер.
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