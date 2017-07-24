Президент Франції прокоментував результати переговорів в нормандської форматі

Французький президент Еммануель Макрон надав перший коментар за результатами телефонної конференції лідерів нормандської четвірки, що відбулася сьогодні, 24 липня, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, новообраний лідер Франції зазначив на своїй сторінці в соцмережі Twitter, що проведенні телефонні переговори є діалогом для конкретних дій. Він зауважив, що ці перемовини можна вважати «динамічним підтвердженням спільної роботи Берліна, Парижа, Москви та Києва над українською кризою». Слід додати, що проведені переговори в нормандському форматі стали першими для Макрона на посаді президента Франції.
Нагадаємо, що свій коментар з приводу проведених переговорів надали і представники Банкової. Як повідомила прес-служба Порошенка, під час розмови український президент звернувся до президента Росії Володимира Путіна з вимогою, аби Москва припинила постачати на Донбас озброєння. Крім того, Порошенко виступив за введення на Донбас миротворчої місії ООН, а також вкотре нагадав, що Київ вимагає звільнення всіх заручників. В свою чергу Ангела Меркель та Еммануель Макрон наголосили, що будь-які проекти на кшталт раніше анонсованої «Малоросії», є неприпустимими.