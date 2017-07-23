Чехия готова принять полторы тысячи работников из Украины

В Министерстве сельского хозяйства Чехии заявили о том, что для работы в сфере аграрного сектора открыты полторы тысячи вакансий для граждан Украины, причем речь идет о «срочных» предложениях на сезонную работу.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Прага, в Министерстве также настаивают на введении новых прав ил для приема на работу граждан из Украины. В ведомстве подчеркнули, что предприятия аграрного сектора Чехии готовы ежегодно принимать на работу по так называемым срочным договорам примерно полторы тысячи работников из Украины согласно плану пополнения персонала. Эти граждане смогут работать по срочному контракту от шести месяцев до одного года. Вопрос включен в повестку дня заседания чешского правительства, запланированного на понедельник, 24 июля.
Согласно предложенному Минсельхозом плану, украинцам, заинтересованным в данной работе, следует выдавать трудовую карту без необходимости их регистрации в специальной системе. Ранее Витольд Ващиковский, глава МИД Польши, рассказал о том, что украинцы, которые находятся в Польше на заработках, каждый год отправляют в Украину не меньше пяти миллиардов евро.