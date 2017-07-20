Власти Сербии заявили о появлении российской базы на территории страны

Милорад Додик, президент Сербии, сделал заявление о том, что в планы властей страны входит строительство российской базы, и у этой базы будет отнюдь не военная цель – проект рассчитан на то, чтобы в случае стихийных бедствий РФ могла помочь Сербии.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание Alo, об этом сербский глава заявил в интервью. По его словам, база будет носить «гуманитарный характер», и он подчеркнул, что в ближайшее время намерен провести переговоры с российской стороной по этому вопросу. «В 2014 году в Сербии было большое наводнение, которое нанесло ущерб в два миллиарда марок. Тогда мы получали гуманитарную помощь от Западной Европы и Турции. Почему мы должны отказываться от России, которая также предлагала свою помощь во время возможных стихийных бедствий?», заявил сербский президент.
Кроме того, он добавил, что многие могут посчитать его заявление слишком политизированным, поэтому он может говорить о появлении такой базы с небольшой оговоркой – Додик согласится на то, если не Россия, а любая другая страна, обладающая необходимой техникой и ресурсами, построит свою базу на территории Сербии.