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К чему бы это: на торжественном ужине в Гамбурге Путина посадили с Меланией Трамп

К чему бы это: на торжественном ужине в Гамбурге Путина посадили с Меланией Трамп
Очень интересные снимки появились в Интернете: на торжественном ужине, прошедшем вчера в немецком Гамбурге, Мелания Трамп, первая леди США, сидела рядом с Владимиром Путиным, президентом России, и они о чем-то мило беседовали.

Как информирует replyua.net со ссылкой на AFP, на ужин первая леди пожаловала в роскошном белом платье, и ее усадили за стол радом с российским главой. На фото видно, что Путин и Мелания успели не только познакомиться, но и о чем-то поговорить, однако издание не располагает информацией о теме этого разговора. Рядом с ними также ужинала Ангела Меркель, а вот Дональда Трампа рядом не было.

Напомним, что вчера во время встречи Трампа и Путина произошел небольшой казус – Мелания переволновалась из-за затянувшейся встречи и даже хотела ее сорвать, поскольку боялась, что президент США опоздает на другие переговоры. «Все стояли у двери. Я даже думаю, что кто-то из команды Трампа в какой-то момент отправил первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало», заявил Рекс Тиллерсон.

К чему бы это: на торжественном ужине в Гамбурге Путина посадили с Меланией Трамп
К чему бы это: на торжественном ужине в Гамбурге Путина посадили с Меланией Трамп
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