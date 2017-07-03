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Скончался актер, сыгравший неудачника Уго Фантоцци

Скончался актер, сыгравший неудачника Уго Фантоцци
На 85-ом году жизни скончался один из самых известных итальянских актеров Паоло Вилладжо. Как информирует replyua.net со ссылкой на итальянские источники, 1 июля Вилладжо был доставлен в клинику «Джемелли», где врачи около суток боролись за его жизнь, однако им не удалось спасти всеми любимого «Фантоцци».

Роль неудачника-бухгалтера принесла Вилладжо мировую известность. Он стал первым комедийным актером, снявшимся в фильме, где показана реальная жизнь скромного итальянского служащего. Вилладжо был не только блистательным актером, но и режиссером своих картин, а также писателем. Он сам создал образ Уго Фантоцци, которого постоянно преследовали неудачи. Первый фильм про бухгалтера стал настоящим хитом не только в Италии – эта комедия была популярна и в СССР. Книга «Фантоцци» вышла в свет в 1971 году, а первый фильм был снят несколькими годами позже.

Было снято несколько картин о бухгалтере, однако в самых последних частях зрители уже не увидели того искрометного юмора, которым были полны самые первые картины. Ходили слухи, что Вилладжо не хотел уже играть Фантоцци, однако в середине 80-х снова приступил к съемкам, чтобы оплачивать лечение сына от тяжелой формы наркомании.
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