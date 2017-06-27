Габриэль: в ближайшее время не удастся решить конфликт в Украине

Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии, заявил о том, что конфликт в Украине невозможно будет урегулировать в краткосрочной перспективе.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, глава внешнеполитического ведомства отметил, что обе стороны не выполняют Минские соглашения и нарушают режим прекращения огня. «Очень трудно найти выход после стольких лет… Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что у нас будет разрешение кризиса в регионе», подчеркнул Габриэль. При этом он также заявил, что режим прекращения огня нарушают не только боевики самопровозглашенных республик, но и украинские военнослужащие. По словам немецкого министра, Германия продолжит поддерживать нормандский формат и все усилия нормандской группы, направленные на прекращение военных действий, однако представители миссии ОБСЕ при этом уже заявляют, что не настроены оптимистично в том, что касается скорейшего урегулирования конфликта.
За прошедшие сутки режим перемирия в зоне АТО был нарушен 23 раза. В результате обстрелов один украинский боец получил ранения.