Політолог розповіла про що говорив Порошенко в Брюсселі

Політолог Олеся Яхно-Белковська в ефірі «Громадського радіо» розповіла про основні аспекти візиту президента України Петра Порошенка до Брюсселю, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, за словами політолога, основна увага на зустрічі лідерів держав-членів ЄС була приділена двом питанням: боротьба з тероризмом, який набув міжнародних масштабів, та організація так званого Brexit. Тим не менш, українське питання проходить лейтмотивом через переважну більшість заходів ЄС – цей не став винятком. Зокрема, було прийняте рішення про продовження секторальних санкцій проти Російської Федерації. Політолог вказала на один важливий аспект – для багатьох держав-членів ЄС прийняття рішення про продовження санкцій є результатом тривалої політичної боротьби. І те, що Порошенко прибув на зустріч з лідерами ЄС після візиту до США, допомагає вибудувати цілісну та консолідовану позицію щодо продовження санкцій.
Крім того, політолог зауважила, що негативні сигнали, які надходили з Європи та США ще півроку тому, змінились. Причиною цьому слугували вибори в Сполучених Штатах та Франції, завдяки яким відбулась певна стабілізація. Відтак, зараз на адресу України лунають заяви про те, що у певних сферах ми досягли доволі вагомих результатів, - наголошує політолог.