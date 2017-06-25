Ратас: Запад абсолютно прав с санкциями, а отношения между РФ и Эстонией на нулевом уровне

Запад абсолютно правильно поступил, когда ввел санкции против России, а отношения между РФ и Эстонией сейчас находятся на нулевом уровне. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление прозвучало от Юри Ратаса, эстонского премьер-министра.
«Мы только соседи. Политические отношения у нас нулевые. У нас есть кое-какие экономические и культурные связи», заявил премьер. Также он затронул тему войны на Донбассе, отметив, что военные действия до балтийских государств не доберутся, однако руководству Латвии, Эстонии и Литвы нужно в любой момент быть готовыми к тому, что агрессия РФ распространится и на них.
«Мы должны ежедневно напоминать, что ненормально, когда одна страна забирает часть другой страны, как произошло с Крымским полуостровом. Поэтому мы очень согласны с санкциями Евросоюза против России», считает Ратас. По его мнению, напряжение в балтийских странах было еще до 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и начала военные действия на востоке Украины.