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Влада Італії хоче засудити Путіна за гучною справою «Коза ностри»

Влада Італії хоче засудити Путіна за гучною справою «Коза ностри»
Захист італійського генерала Маріо Морі пропонує допитати президента Росії Володимира Путіна в рамках гучного судового розгляду у кримінальній справі «переговори Італійського держави - Мафія». Про це повідомляє replyua.net з посиланням на La Stampa. Генерал Морі проходить у справі про секретні переговори між високопоставленими представниками Італії і ватажками мафіозного клану «Коза ностра», які, за версією прокуратури Палермо, мали місце на початку 1990-х років.

Колишнього главу спецпідрозділів карабінерів генерала Морі звинувачували в заступництві колишнього боса «Коза Ностри». У 2013 році його виправдали за звинуваченнями в тому, що він нібито спеціально ухилився від захоплення одного з босів мафії. Прокуратура Палермо подала апеляцію на це рішення, але в червні 2017 року Вищий касаційний суд Італії підтвердив виправдувальний вирок.

Адвокат Морі висунув пропозицію про допит Путіна у зв'язку з появою аудіозаписами прослуховування, на яких один з босів мафії говорить про вбивства в 1992 році двох суддів, які починали процес проти сицилійської мафії. Один із загиблих суддів, Джованні Фальконе, також вів розслідування щодо використання мафіозними кланами Італії так званої «чорної каси КПРС». Йому допомагав тодішній генеральний прокурор РФ Валентин Степанков, який пізніше написав книгу про приїзд Фальконе в Москву.
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