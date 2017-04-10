Британец купил старый советский танк и нашел в нем золотые слитки

Агентство The Sun сообщает об удивительной находке – гражданин Великобритании Ник Мид, который увлекается коллекционированием, приобрел на интернет-аукционе старый советский танк Т-54, а после покупки нашел в танке несколько золотых слитков, общая стоимость которых превышает два с половиной миллиона долларов, информирует replyua.net.
Советский танк был куплен за довольно большую сумму – за 37 тысяч долларов, однако чуть позже коллекционер вместе с механиком осмотрел танк, и мужчины нашли в топливном баке отверстие, а в нем – золотые слитки. Впрочем, коллекционер не оставил себе золото, а сразу вызвал полицию и показал находку. «Золото мне могут и не возвращать. Я не сильно расстроюсь. Главное, чтобы у меня остался мой великолепный танк», заявил журналистам коллекционер.
Танк, купленный Мидом, ранее принадлежал Вооруженным силам Ирака, и машина участвовала в войне в Персидском заливе в 1990 году, позже танк захватили войска международной коалиции. По мнению коллекционера, золото могли спрятать военные из Ирака.