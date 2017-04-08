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Між двох вогнів: як Великобританія і Іспанія ділять Гібралтар на тлі «брексіта»

Між двох вогнів: як Великобританія і Іспанія ділять Гібралтар на тлі «брексіта»
Після офіційного оголошення про початок дворічних переговорів з ЄС Великобританії негайно нагадали про слабке місце в її позиції – статус Гібралтару як заморської території Сполученого Королівства. Економіка півострова сильно залежить від Іспанії, яка давно хоче хоча б розділити владу над Гібралтаром, а краще – отримати управління над ним повністю. Британські політики у відповідь на це обіцяють «йти до кінця» і чи не готові розв'язати другу Фолклендську війну.

На думку українського дипломата Богдана Яременка, у цій суперечці обидві задіяні сторони говорять зовсім не про територіальний диспут і претензії, не про суверенітет над територією, а саме про права її мешканців. При цьому Іспанія апелює до того факту, що на референдумі щодо виходу Британії з ЄС гібралтарці майже одноголосно (97 відсотків) висловились за те, щоб Британія лишилася в європейській родині. Мовляв, це і є причина змінити статус території, щоб задовольнити бажання народу жити в Європі. Великобританія небезпідставно нагадує, що в 2002 році в Гібралтарі проводився референдум щодо статусу території і мешканці «скелі» висловили однозначне бажання (99 відсотків) лишатися британськими підданими. На це іспанські дипломати лише знизують плечима і радять британцям не втрачати рівноваги, а просто сісти за стіл переговорів. Хоча навряд чи настрій британцям покращать «своєчасні» ремарки міністра закордонних справ Іспанії про те, що його країна виступає проти відокремлення Шотландії від Великобританії, але якщо таке станеться, то підтримає заявку горян на членство в ЄС.

«Спрогнозувати чим закінчиться доволі несподіваний, але вигадливий та креативний випад іспанської дипломатії важко. Очевидним є те, що це не остання несподіванка в переговорах щодо виходу Великобританії з ЄС. Також Іспанія пригадала старий британський вислів про те, що в політиці немає вічних друзів, а лише – інтереси, і що відновлення контролю над втраченими територіями є найвищим пріоритетом для дипломатії», – підсумував Богдан Яременко.
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