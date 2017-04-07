У Польщі переконані, що атаку на консульство в Луцьку організувала Росія

У Варшаві чітко усвідомлюють, що обстріл Генерального консульства Польщі в Луцьку був організований з Російської Федерації. Це була спрямована провокація з метою посварити Польщу з Україною. Про це у п’ятницю заявив колишній міністр оборони Польщі Богдан Клих, передає replyua.net.
Він переконаний, що напад на польське консульство в Луцьку – це чітко спланована провокація Москви, головна мета якої – посварити Варшаву з Києвом у власних корисливих цілях. «Напевно, що польське консульство було обстріляне із гранатомета. І це при тому, що в України цієї зброї немає в достатній кількості, але все одно цей випадок трапився. Я не сумніваюся, що це робота Кремля – підірвати тісні відносини між Польщею та Україною», - заявив Клих.
В той самий час керівник Інституту трансприкордонної співпраці Адам Лелонк також висловив глибокі сумніви з того приводу, що напад на польське представництво було сплановано українцями. Він наголосив, що звинувачення на адресу радикальних сил України являється цілковитою нісенітницею. «Це був теракт, і питання в тому, хто його організував. Це початок другого, більше небезпечного етапу провокацій з боку Російської Федерації», - наголосив він.