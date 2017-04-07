Події у Стокгольмі визнали терактом

Наїзд вантажного автомобіля у швецькій столиці визнали терористичним актом, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну заяву озвучив очільник уряду Швеції Стефан Левен. Наразі поліцейські Стокгольма заявляють, що внаслідок наїзду автівки загинуло двоє людей, у ЗМІ ж кажуть, що жертв троє. Також журналісти повідомляють, що всього зазнали поранень вісім осіб. Представники влади також оприлюднили інформацію, що підозрюваних у наїзді на перехожих вже вдалося затримати, однак їх імена та інші подробиці, поки не озвучують. Крім того, кореспонденти місцевих видань стверджують, що в Стокгольмі було чути звуки пострілів, однак офіційні представники влади не підтвердили наразі цю інформацію. На даний момент у місті заблоковано транспортне сполучення з аеропортом та обмежено рух громадського транспорту і таксі. Роботу метрополітену призупинили, побоюючись нових терористичних актів
Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що сьогодні, 7 квітня, вантажний автомобіль, в якому перевозять пиво, в’їхав у натовп людей в центрі Стокгольма. Після того як автівка в’їхав у вітрину магазину, вона загорілася. Представники пивного заводу,якому належав автомобіль, заявили, що саме цю вантажівку напередодні викрали.