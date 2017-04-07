Теракт у Стокгольмі: вантажівка в’їхала у натовп людей (відео)

Сьогодні у центральній частині міста Стокгольма вантажівка в’їхала у групу людей. Як передає replyua.net з посиланням на ТАСС, відповідну новину розповсюдили журналісти видання Aftonbladet. За даними працівника прес-служби правоохоронних органів шведської столиці Туве Хегга, внаслідок інциденту не обійшлося без постраждалих. Дана подія трапилася на вулиці для пішоходів. Очевидці наголосили, що на місці даної пригоди знаходилося кілька сотень людей.
Люди розповідають, що вантажівка цілеспрямовано увірвалася у натовп. Деякі джерела повідомили, що автомобіль також прагнув в'їхати в універмаг Åhlens, інформує Медуза. Жертвами сьогоднішнього наїзду вантажного автомобіля на пішоходів в центрі столиці Швеції загинули три людини. Таку інформацію з посиланням на Радіо Швеції повідомили журналісти РІА Новин.
Свідки трагедії розповіли, що вантажний автомобіль на великій швидкості увірвався в людей, які вийшли на прогулянку по Дроттнінггатан - головну вулиці Стокгольму для пішоходів. Автомобіль зупинився після того, як в'їхав у вітрину однієї з крамниць.