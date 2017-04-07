Вантажівка в'їхала в натовп у Стокгольмі (ВІДЕО)

Кілька хвилин тому і мережі Інтернет з’явилося моторошне відео того, як вантажівка в’їхала у натовп людей в центрі Стокгольма. Як передає replyua.net, даний відеозапис було опубліковано в мережі YouTube.
На відео видно, як налякані люди в паніці тікають від місця, де сталася трагедія. Раніше повідомлялося, що дана надзвичайна подія трапилася у п’ятницю, 7-го квітня, у центрі Стокгольма. За непідтвердженими даними, в результаті наїзду загинуло 3 людини. Наразі офіційного підтвердження цій інформації немає. Згідно з повідомленням російського видання «ТАСС», даний інцидент відбувся на одній із пішохідних вулиць міста. Наразі місцева поліція проводить евакуацію людей з центральної частини міста. На даний момент даний інцидент не було кваліфіковано. За попередніми оцінками очевидців, це був терористичний акт. Досі жодна терористична організація не взяла на себе за це відповідальність. Як повідомлялося раніше, подібний інцидент трапився в минулому місяці у Лондоні. Тоді від наїзду терориста загинуло п’ятеро людей. Раніше повідомлялося, то у метро Санкт-Петербурга пролунав вибух, в результаті якого загинуло 12 людей. Це сталося 3-го квітня поточного року. Даний інцидент кваліфікували як теракт.