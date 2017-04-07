Євросоюз посилив заходи безпеки на кордоні

У Європейському Союзі віднині посилять заходи охорони безпеки і контролю на кордонах Шенгегської зони, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Тепер ретельну перевірку проходитимуть і громадяни Європейського Союзу. Норма почала діяти від сьогодні, 7 квітня. Її запровадження пов'язано з прагненням відслідкувати потенційних ісламських радикалів, які становлять небезпеку для країн Європи. Передбачається, що перевірку даних здійснюватимуть по національній та європейській базам данних служб безпеки. Робитимуть це як під час в'їзду до країн Шенгенської зони, так і під час виїзду з цієї території. Представництво Єврокомісії зазначило, що такі дії є мірою охорони громадського спокою і порядку.
Нагадаємо, після терактів в 2015 році в Парижі в Європейському Союзі було посилено заходи безпеки для виявлення власників паспортів країн ЄС, які їдуть або повертаються з Іраку чи Сирії, співпрацюючи з терористичним угрупуванням "Ісламська держава". За попередньою інформацією європейських спецслужб, до ІДІЛ вже долучилися більше 5 тисяч громадян Євросоюзу.