Лінкявічюс анонсував хорошу новину для українців

Керівник литовського міністерства закордонних справ заявив, що остаточний указ ЄС про безвізовий режим для українців стане реальним до кінця травня, інформує replyua.net з посиланням на «Новое время».
Литовський дипломат зазначив, що громадяни України мають отримати можливість їздити до Європи без віз якомога швидше, адже українською стороною було виконано всі необхідні завдання, поставленні Європейським Союзом. Тому, беручи до уваги всі проблеми, на думку Лінкявічюса, до кінця весни можна отримати позитивне рішення Євросоюзу. Про це він повідомив після зібрання міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу сьогодні, 6 лютого.
Водночас голова МЗС Литви відмітив, що сказати конкретний розклад надання безвізового режиму для України неможливо. Ця тему, за його словами, піднімалась і на сьогоднішньому засіданні в Брюсселі і вона є дещо складною та проблемною. Лінкявічюс зауважив, що подібне рішення зі сторони Європейського Союзу неймовірно важливе для українців, адже воно може стати хорошою новиною на шпальтах українських ЗМІ посеред багатьох тривожних звісток. Варто нагадати, що раніше Лінас Лінкявічюс заявляв, що сьогоднішнє загострення ситуації на Донбасі нагадує йому події в регіоні в 2014 році.