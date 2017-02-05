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Сотрудникам компании в Бельгии вместо бейджей вживили чипы под кожу

Сотрудникам компании в Бельгии вместо бейджей вживили чипы под кожу
Бельгийские СМИ обсуждают инновационный подход к идентификации личностей — сотрудникам одной из местных цифровых маркетинговых компаний вместо бейджей вживили специальные микрочипы, по которым сотрудники смогут получать доступ к корпоративной информации. Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные Le Soir, посредством этих микрочипов сотрудники, подобно пропуску, смогут открывать и закрывать двери.

Журналисты уже выяснили некоторые подробности такого нововведения. Уточняется, что эти чипы вживляются сотрудникам в область между большим и указательным пальцами руки. На этот чип записывается вся персональная информация о сотруднике, а также присваивается специальный цифровой ключ, при помощи которого в момент проникновения в офис или использования корпоративных компьютеров производится идентификация личности.

Также сообщается, что стоимость изготовления чипа составляет 100 евро, этот чип по своим габаритам не превышает рисовое зерно. Идея с микрочипами для сотрудников вместо бейджей понравилась также и другим компаниям, которые хотят перенять подобный опыт. Издание также располагает информацией о том, что идея с чипами, по всей вероятности, в будущем будет пользоваться высоким спросом во всём цивилизованном мире, ведь подобные чипы хотят внедрить и среди военных США.
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