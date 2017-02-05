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В Румунії виконали вимоги протестуючих

В Румунії виконали вимоги протестуючих
Керівництво Румунії було змушено скасувати указ про амністію для корупційних порушень під тиском багатотисячних протестів, які охопили країну в останні дні, повідомляє replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

У неділю, 5 лютого, представниками уряду Румунії було підписано розпорядження про скасування указу про амністію. Згідно з даним указом, всі, хто вчиняв корупційні правопорушення на суму збитків, що не перебільшує 44 тисяч доларів, звільнялись від покарання. Відзначається, що таке нововведення допомогло б уникнути судових розглядів для керівника правлячої румунської партії соціал-демократів Лівіу Драгні, якого звинувачують в завданні фінансових збитків на суму близько 24 тисяч євро.

Населення держави було обурено подібним пом’якшенням антикорупційного законодавства. В багатьох містах країни пройшли численні мітинги з вимогою скасувати дане розпорядження. За останніми даними, подібні протестні акції стали найчисленнішими протестами в румунській історії за останню чверть століття. Лише в Бухаресті на вулиці вийшло понад 100 тисяч осіб.
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