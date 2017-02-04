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Надпотужний шторм «Leiv» накрив Францію

Надпотужний шторм «Leiv» накрив Францію
Південно-західний регіон Франції накрила негода, яка стала причиною знеструмлення понад 250 тисяч домогосподарств, передає replyua.net. До подолання наслідків шторму було залучено понад півтори тисячі осіб. Влада країни вже оголосила про червоний рівень небезпеки, повідомили журналісти місцевих ЗМІ. Синоптики зазначають, що шторм, якому дали назву «Leiv» - найбільш потужний за останні сім років. Сила шквального вітру часом досягає 130 – 150 км/год. Потужні зливи безупинно йдуть протягом кількох днів.

Внаслідок урагану зруйновані декілька сотень будинків на південному заході Франції. Крім цього, у зв’язку з ураганним вітром, який валить дерева та зриває лінії електропередач, приблизно 250 тисяч будинків знеструмлено. Частково заблоковані дороги, наразі співробітники рятувальних служб намагаються їх розчистити. Більш за все збитків негода завдала департаментам Шаранта, Приморська Шаранта та Жиронда.

З метою якнайшвидшого відновлення постачання світла у регіони, які найбільш постраждали від шторму, було залучено чотири сотні працівників енергетичних служб. В цілому, ліквідують наслідки стихії більше півтори тисячі осіб.
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