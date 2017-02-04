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Донбас повернувся в 2014 рік - литовський дипломат

Донбас повернувся в 2014 рік - литовський дипломат
Очільник міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що розвиток подій на Донбасі сьогодні схожий на військові дії в регіоні в 2014 році. Про це керівник литовського МЗС заявив на зібранні членів комітету закордонних справ парламенту Литви, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Лінкявічюс зауважив, що на сьогоднішній день спостерігається послаблення уваги зі сторони європейських партнерів на досі існуючу проблему на Донбасі. Однак литовська сторона зі свого боку докладе якомога більше зусиль, аби світ почув українців.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс наголошував, що будь-яка зміна кордонів держави, тим паче силовим методом, є неприйнятною в 21 столітті. Те, що винуватці цих військових дій досі не зазнали покарання – це ненормально, оскільки в майбутньому, на думку литовця, можливі і інші подібні ситуації. Це вже показує історія з Південним Кавказом 2008 року. Міністр наголошує, що зняття санкцій з Росії неможливе, так як причини їх введення, не зникли. І якщо не вирішити ці проблеми, але зняти санкції, то таким чином, Лінас Лінкявічюс вважає, що Європа зі свого боку дасть зелене світло на подібні протиправні дії. Зняття санкцій з Росії, за словами Лінкявічюса, це провал європейської політики та її цінностей.
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