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В Лондоні зібрались мітинги проти Трампа

В Лондоні зібрались мітинги проти Трампа
Сьогодні, 4 лютого, в столиці Великобританії відбулися мітинги проти Дональда Трампа, повідомляє replyua.net з посиланням на англійське видання The Independent.

Це вже другий мітинг подібний за цей тиждень. Громадян Великобританії обурив міграційний указ Трампа, який вводить тимчасову заборону на в’їзд на територію США особам з семи мусульманських країн. Саме тому британці вимагають відмінити офіційне запрошення Дональду Трампу до Лондона. На початку тижня колона мітингуючих пройшла центром Лондона. За офіційними даними участь в антитрампівській акції взяли близько 30 тисяч осіб. Жителі Великобританії називають можливий приїзд Трампа як приклад жахливого нападу на права людини і обурюються тим, що голова уряду Тереза Мей не засудила подібну політику американського президента. На сьогоднішній день протестні акції пройшли в 12 англійських містах, зокрема в Шеффілді, Брайтоні, Бірмінгемі.

Нагадаємо, що раніше на офіційному сайті британського парламенту було опубліковано петицію з вимогою про скасування візиту 45-го президента США Дональда Трампа. Петиція набрала 1,7 мільйонів голосів підтримки. На наступному тижні плануються дебати між представниками парламенту щодо цього питання, але як говорять джерела з правлячих кіл Великобританії, ці обговорення не вплинуть на майбутню зустріч.
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