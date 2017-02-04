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Поліція Австрії затримала групу чеченців зі зброєю

Поліція Австрії затримала групу чеченців зі зброєю
За інформацією видання Kleine Zeitung, поліція Відня затримала більше двох десятків вихідців з Чечні, яким висунули звинувачення у причетності до тероризму, передає replyua.net. Як стало відомо, напередодні поліцейські отримали повідомлення про помічену на Дунайському півострові підозрілу групу із 30 людей. Після прибуття працівників правоохоронних органів на місце, представники цієї групи розбилися на декілька осіб, а потім почали розходитися у різних напрямках. В розмові з поліцейськими чеченці заявили, що вони просто здійснювали прогулянку містом, інша частина стверджувала, що вони поверталися з весільної церемонії.

Проте поліцейськими в снігу було виявлено пістолет, який мав намір приховати один з представників цієї групи. Після того було прийняте рішення про виклик підкріплення, до складу якого увійшли ще двоє працівників правоохоронних органів та представники антитерористичного угрупування WEGA.

В процесі проведення ретельного огляду території було знайдено пістолет та дуже велику кількість бойових припасів. Поліція здійснила затримання 22 осіб чеченського походження віком від 25 до 50 років. Їм була оголошена підозра у терористичній діяльності. Зараз відбувається з’ясування усіх обставин, які мають відношення до даної події.
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