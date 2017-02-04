У Заходу відсутня стратегія щодо України – литовський депутат

На думку колишнього очільника литовського уряду, а нині депутата сейму Литви Андрюса Кубілюса, наразі суть проблеми з підтримкою України країнами світу полягає не в тому, яку політику відносно Києва буде здійснювати нова адміністрація Дональда Трампа, а у тому, що Захід взагалі немає ніякої стратегії щодо неї, передає replyua.net. При цьому литовський політик наголосив, що офіційний Вільнюс має гарні стосунки з представниками республіканської партії. «Ми вважаємо, що Дональду Трампу буде вкрай нелегко «продати» Україну, такого не трапиться», - зазначив Кубілюс.
Водночас він наголосив, що не варто розраховувати на те, що Дональд Трамп буде підтримувати Україну постійно. Для того, аби чітко побачити перспективу майбутніх відносин США та України, потрібно почекати місяць, вважає Кубілюс. Як відомо, ще вчора очільник литовської дипломатії Лінас Лінкявічус стверджував, що міжнародна спільнота почала значно менше цікавитися Україною, у зв’язку з чим Вільнюс має намір активніше допомагати Києву.
Як відомо, на сьогодні запланована розмова у телефонному режимі між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Петром Порошенко.