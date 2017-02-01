Поляк очолив комітет співпраці України-ЄС в Європейському парламенті

За повідомленням українського представництва Європейського Союзу, польського євродепутата Даріуша Росаті було обрано новим очільником профільного комітету Європейського парламенту, який опікується питаннями посилення співпраці України та ЄС, передає replyua.net.
Даріуш Росаті буде Головою делегації Європарламенту до комітету співпраці між Україною та ЄС наступні два з половиною роки. Таке спільне рішення було схвалено під час голосування членів делегації 31 січня. До цього роботою комітету керував хорватський депутат Андрей Пленкович.
Новообраний керівник відмітив, що головною його метою як очільника відомства та самого комітету загалом є сприяння та підтримка проєвропейського реформування всіх сфер державного управління в Україні, безпосередній захист її цілісності, незалежності та суверенітету і подальше посилення зв’язків та спільна робота в багатьох галузях. Даріуш Росаті також згадав про погіршення ситуації на Сході країни та відзначив, «що подальша тісна співпраця істотно важлива в часи, коли українські території піддаються постійним обстрілам з боку сепаратистів, яких підтримує Російська Федерація».