Додон хоче вигнати російські війська з території Молдови

Новий президент Молдови Ігор Додон, якого вважають прихильником політики російського президента Володимира Путіна, заявив про те, що більше не хоче бачити на території своєї держави війська Збройних сил Російської Федерації. Про це у середу, 25-го січня, повідомляє видання «Newsmaker», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що Додон наголосив про те, що Молдова має стати вільною країною, в якій не місце іноземним військам. Таким чином він також нагадав про свою позицію стосовно військ НАТО. «Мені хочеться, щоб Молдова стала країною, яка буде вільна від іноземних військ, від іноземної зброї. Миротворців тут завжди будуть раді бачити. Але не іноземні війська: ні Росія, ні Північноатлантичний альянс, ніхто не буде тут утримувати свої армії», - сказав Додон.
Як відомо, під час передвиборчої кампанії кандидат у президенти Молдови Ігор Додон робив різноманітні заяви, висловлюючи свою підтримку та готовність співпрацювати з Російською Федерацією, висловлював захоплення та враження політикою Володимира Путіна. Експерти відзначають, що його перемога на виборах, можливо, не обійшлася без участі Кремля, і що «кожному, хто захоче перемогти на виборах потрібно просто підтримувати Росію».