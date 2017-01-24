The Economist: Восточная Европа может столкнуться с глобальным кризисом

Ситуация с эмиграцией в Восточной Европе может усложниться в самое ближайшее время, и то, что происходило в странах Восточной Европы двадцать лет назад, еще не самое страшное, что может случиться через некоторое время, сообщает replyua.net cо ссылкой на The Economist.
По словам экспертов, страны Восточной Европы столкнутся с кризисом, связанным с утечкой ценных кадров в более развитые европейские государства. «Больше десяти лет назад некоторые из этих стран присоединились к Евросоюзу, однако так и не стали Великобританией или Германией. Они по-прежнему отстают в развитии, и значительная часть талантливых людей уже уехала оттуда. Еще хуже ситуация складывается в бывших республиках СССР, которые и сейчас в орбите России, но продолжают бороться за независимость, и речь идет, в первую очередь, об Украине», отмечают специалисты.
По их словам, утечка мозгов из Украины еще не означает, что все эти люди получили достойную работу и жизнь. К примеру, большинство из тех 400 тысяч украинцев, уехавших в Польшу, продолжают трудиться в строительной отрасли или агросекторе, и с таким же успехом они могли работать и в своей стране.