Керувати ПАРЄ знову буде проросійський Аграмунт

Парламентська асамблея Ради Європи обрала своїм президентом на строк одного року проросійського кандидата Педро Аграмунта. Про це повідомляє кореспондент «ЄП» з місця події, передає replyua.net.
Як відомо, Аграмунт займав крісло президента ПАРЄ у 2016 році. Тоді він прославився своїми проросійськими заявами та закликами щодо необхідності повернути представників Російської Федерації до зали Асамблеї. Крім того Педро Аграмунт приклав багато зусиль для того, щоб зняти антиросійські санкції, однак успіху так і не досягнув. До його діяльності було дуже багато різноманітних претензій, на основі яких наприкінці минулого року поставало питання про те, щоб завадити йому стати президентом ПАРЄ в наступному році. Однак ця ідея не знайшла достатньої кількості підтримки.
Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Аграмунт став у цьому році завдяки відсутності інших кандидатів. Його було обрано без головування, згідно з регламентом. «Зі свого боку я обіцяю, що буду робити все необхідне для того, щоб ПАРЄ у цьому році під моїм керівництвом проводило максимально ефективну та корисну роботу, яка буде відповідати інтересам всіх країн-членів ЄС», - заявив Аграмунт.