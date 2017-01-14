Поки Кремль влаштовує істерику, у Польщі вітають прибуття військ НАТО

У Варшаві тепло привітали американський військовий контингент, який буде розміщено у Польщі на постійній основі, - про це інформує replyua.net з посиланням «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, чотирнадцятого січня 2017 року, у польському місті Жагань відбулась церемонія урочистої зустрічі американських військовослужбовців. Солдатів Сполучених Штатів вітала низка високопосадовців, серед яких були, у тому числі, очільниця польського уряду Беата Шидло. За її словами, «сьогодні – визначний день, який допоможе гарантувати безпеку в регіоні».
Присутній на церемонії міністр оборони Антоні Мацарєвич наголосив, що розміщення на території Польщі американського військового контингенту дозволить створити гарантії безпеки, миру та незалежності не просто для Європи, і для всього світу. Нагадуємо, російські високопосадовці неодноразово різко критикували базування американських військ на території Польщі. Зокрема, за словами речника російського президента Дмитра Пескова, такі дії «загрожують російській безпеці і російським інтересам». Зауважимо, у Польщі розмістяться три з половиною тисячі солдатів армії Сполучених Штатів у рамках виконання союзницьких зобов’язань Альянсу.