Агрессия Путина заставила власти Дании увеличить расходы на армию

Министр обороны Клаус Хьорт Фредериксен дал интервью изданию Berlingske, в ходе которого анонсировал планы страны в самое ближайшее время принять решение об увеличении сумму расходов на потребности армии, передает replyua.net. По словам датского министра, поводом для такого решения стала агрессивная политика, проводимая российским президентом Владимиром Путиным. В особенности официальный Копенгаген обеспокоен размещением Россией систем ПВО на территории Калининградской области. С учетом данного факта власти Дании сообщили, что будут выделять больше средств на модернизацию своей армии, так как это поможет в совместном с НАТО противостоянии России.
Хьорт Фредериксен добавил, что опасения в связи с российской агрессией являются целиком оправданными, так как Владимир Путин создал на европейском континенте.
Стоит отметить, что на май текущего года на территории Эстонии запланировано начало проведения совместных учений под названием «Весенний шторм», участниками которого станут военные из многих стран. Такую информацию предоставили сотрудники главного штаба эстонских Вооруженных сил. Участниками трехнедельных учениц на северо-востоке станут шесть тысяч военных.