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Охранник Елизаветы II признался в том, что хотел ее застрелить

Охранник Елизаветы II признался в том, что хотел ее застрелить
Бывшей охранник британской королевы сделал сенсационное признание – он заявил, что однажды по ошибке чуть не застрелил Елизавету, информирует replyua.net со ссылкой на британские источники. Охранник не уточнил, когда произошел инцидент, однако отметил, что королева ничуть не испугалась и даже пошутила.

По его словам, ночью он дежурил в коридоре Букингемского дворца и в темноте увидел силуэт. Позже выяснилось, что немолодую Елизавету мучала бессонница, и она накинула пальто и вышла во двор прогуляться. Когда королева шла по коридору, охранник выхватил ружье и закричал «Кто идет?», не признав в женщине Елизавету. Когда королева ответила ему, он сильно испугался, сказав: «Черт возьми! Ваше величество, простите, не признал Вас! Чуть не подстрелил!». В британском издании Индепендент написали, что в ответ на это Елизавета заявила, что в следующий раз, когда она надумает прогуляться среди ночи, она обязательно позвонит охраннику, чтобы ему не пришлось потом стрелять.

Нужно отметить, что королева, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор сохраняет отменное чувство юмора. Однажды, когда ей сказали, что она прекрасно выглядит, Елизавета парировала: «Да, пока еще живая».
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