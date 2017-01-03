Скандал в Италии: католический священник обвинен в сутенерстве и хранении порнографии

Издание «Independent» сообщает, что против итальянского 48-летнего священника возбуждено уголовное дело за сутенерство и хранение порнографии, - передает replyua.net.
Полиция Италии ведет расследование в отношении католического священника Отца Андреа, живущего в северной части города Падуи в Венето. Его подозревают в сутенерстве, организации оргий с участием 15 женщин, получении аморальных доходов и психологическом насилии. Основными доказательства этих действий служат несколько обнаруженных видео. Судя по ним, оргии происходили прямо в помещении церкви в Сан-Лазаро, где и нес службу этот священник.
Организованные им оргии Отец Андреа снимал на видео, а хранил их дома в отдельных коробках, подписанных именами римских пап. Также он вел активную жизнь на специальных веб-порталах для свингеров, помогающих подбирать партнеров, и неоднократно проведывал своих друзей на курорте в Кап Даг на южном побережье Франции, популярном среди натуристов и свингеров. Один из священнослужителей из церкви Отца Андреа признался, что тот его изнасиловал, однако жалобу в полицию подавать не стал. Узнать о темных делах священника полиции удалось благодаря женщинам, которым поступали от него угрозы. По словам журналистов издания, власти пытаются не допустить широкой огласки этой истории, чтобы избежать общенационального скандала. Отец Андреа не арестован, однако прокуратура ведет следствие.