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Кандидат в президенты Франции назвала аннексию Крыма законной

Кандидат в президенты Франции назвала аннексию Крыма законной
Марин Ле Пен, возглавляющая националистическую и пророссийскую партию «Национальный фронт» и один из претендентов на должность французского президента, заявила, что оккупация Россией Крыма носит совершенно законный характер. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН. В беседе с журналистами телеканала BFMTV политик выразила уверенность в том, что жители полуострова на референдуме в 2014 году на самом деле заявили о своем желании, чтобы Крым стал частью России. Кроме того, Ле Пен считает, что Париж и Москва должны углубить и расширить двухстороннее сотрудничество в борьбе с ИГ.

Между тем, в СБУ уже заявили, что из-за прозвучавшего заявления Марин Ле Пен власти Украины могут запретить ей въезжать на украинскую территорию. Такое заявление в интервью «Обозревателю» озвучил глава аппарата руководителя СБУ Александр Ткачук. По его словам, если заявления подобного плана звучат от официальных личностей, со стороны украинского МИДа будут сделаны соответствующие выводы. «На исключено, что по отношению к Ле Пен будут приняты определенные меры. Возможно, ей запретят въезжать в Украину», - отметил Ткачук.
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