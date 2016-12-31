В ЕС довольны достигнутым соглашении о перемирии в Сирии

Официальный представитель ЕС по зарубежной политике Федерика Могерини заявила о положительной оценке Брюсселя подписанного договора, предусматривающего прекращение на территории Сирии, но при этом она акцентировала внимание на необходимости приложить все усилия, чтобы все стороны конфликта его выполняли, передает replya.net. Также Могерини сообщила об обеспокоенности властей ЕС в связи с тем, что в районе Вади Бараза не прекращаются удары и боевые действия. А подписанное соглашение о перемирии могло бы предоставить возможность без препятствий получать гуманитарную помощь всем жителям Сирии, которые в ней нуждаются.
Высокопоставленная чиновница пообещала, что во второй половине января в Брюсселе будут проведены двухсторонние переговоры для достижения единой позиции касаемо постконфликтной обстановки в Сирии, а также на тему примирения и возобновления при тесном сотрудничестве и поддержке переговорного процесса, который запланирован на февраль 2017 года в Женеве.
Федерика Могерини также отметила, что в ЕС будут рады каким-либо шагам, предпринятым остальными игроками на международной арене, таким, как анонсированная встреча в столице Казахстана.