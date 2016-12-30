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Австрийское правительство намерено в 2017 году добиться смягчения санкций против РФ

Австрийское правительство намерено в 2017 году добиться смягчения санкций против РФ
В следующем году австрийское правительство намерено главной целью своей работы сделать смягчение антироссийских санкций, введенных против Кремля в связи с агрессией против Украины. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространило немецкое издание Spiegel сославшись на заявление главы Себастьяна Курца, главы внешнеполитического ведомства Австрии. С точки зрения дипломата, страны ЕС должны начать проводить политику постепенного возобновления доверия, и не наказывать Россию, а стимулировать. Более того, Курц напомнил, что уже в следующем году главенствовать в ОБСЕ будет настаивать на внесении изменений в политику санкций против РФ.

Как известно, в июле сего года Курц уже высказывал свое мнение по этому вопросу. На то время он предполагал отмену санкций против России, если на Донбассе улучшится ситуация и будут выполнены Минские договоренности.

19 декабря ЕС принял решение о продлении антироссийских санкций против Кремля до 31 июля 2017 года. Киев постоянно настаивает на необходимости ужесточить ограничения, однако в ЕС единой точки зрения по данному вопросу нет – страны, являющиеся лоббистами Кремля, поддерживают отмену санкций.
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