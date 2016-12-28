ЄС звузив «Газпрому» доступ до OPAL

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Польща змогла відстояти власні інтереси у спорі з Європейською комісією та російським монополістом «Газпром», - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Каспаров.ру».Так, очільник польської газової компанії PGNiG Петр Возняк повідомив журналістам, що питання доступу російського «Газпрому» до європейського газопроводу OPAL стало предметом розгляду Суду європейського Союзу за позовом польської сторони. Відтак, Суд призупинив дію рішення Європейської комісії ще двадцять третього грудня. На думку Возняка, відповідне рішення суду буде опубліковане ще до кінця поточного року. Очільник газової компанії наголошує, що відтепер «Газпром» не зможе нарощувати поставки газопроводом OPAL.Нагадаємо, у жовтні поточного року Єврокомісія прийняла рішення про розширення доступу «Газпрому» до газопроводу OPAL – якщо раніше російський монополіст міг використовувати половину потужностей трубопроводу для поставки своєї продукції до Німеччини, то з жовтня росіяни отримали можливість завантажувати OPAL на дев’яносто відсотків. Єврокомісія залишила у своєму розпорядженні десять відсотків потужностей з можливістю їх нарощення до двадцяти відсотків за умови попиту на них від третіх осіб. Проте, Польща відразу оскаржила таке рішення, вважаючи його таким, що обмежує конкуренцію.