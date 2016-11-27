Атаковано здание саммита ОБСЕ

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

В субботу вечером было совершено нападение на здание в Гамбурге, где в скором времени планировалось проведение саммита ОБСЕ. Как передает таблоид Bild, помещение подожгла группа неизвестных лиц.По информации очевидцев, выставочный павильон, где в декабре должен состояться саммит ОБСЕ, атаковала группа из двадцати-тридцати человек. Злоумышленники подожгли входную дверь, забор и мусорные баки. В ходе нападения никто не пострадал. Хотя официально о нанесенном вандалами ущербе умалчивается, издание Frankfurter Allgemeine опубликовало информацию, в которой сообщается, что учреждению нанесен значительный вред.Представители правоохранителей подозревают, что нападение имеет отношение к предстоящему саммиту и деятельности ОБСЕ, однако официальных подтверждений этой теории пока нет. Ближайший саммит ОБСЕ запланирован на 8-9 декабря в Гамбурге. Пройдет ли он там, где планировалось, или будет перенесен в другое место – не сообщается.