Майже 200 тисяч качок виріжуть в Нідерландах

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Уряд Нідерландів змушений вживати заходів для боротьби з пташиним грипом. Відтак, має бути знищено сто дев’яносто тисяч голів птиці, - про це replyua.net стало відомо з публікацій порталу ВВС.Так, сьогодні, двадцять сьомого листопада 2016 року, стало відомо, що в рамках боротьби з пташиним грипом доведеться знищити всю домашню птицю на шести фермах, розташованих в містечку Бідінгхаузен, у сімдесяти кілометрах від Амстердама. У першу чергу під ніж потраплять качки, поголів’я яких тут налічує сто дев’яносто тисяч. Варто зауважити, що у сусідніх державах – Данії, Швеції, Федеративній республіці Німеччина та в Фінляндії зареєстровано спалахи вкрай заразного штаму пташиного грипу H5N8. Тим не менш, голландська влада поки не уточнює, який саме штам було виявлено у даному населеному пункті.У санітарній службі Нідерландів пояснили, що проводили перевірку у трьох кілометрах від Бідінгхаузен, і виявили зону зараження. Відтак, на території радіусом десять кілометрів від містечка встановлено карантин і заборонена закупівля продовольства. Нагадаємо, пташиний грип – одне із захворювань диких і свійських птахів, яке поширюється повітряно-крапельним шляхом. Більшість штамів цього захворювання не несуть небезпеки для людини.