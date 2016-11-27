валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Майже 200 тисяч качок виріжуть в Нідерландах

Майже 200 тисяч качок виріжуть в Нідерландах
Уряд Нідерландів змушений вживати заходів для боротьби з пташиним грипом. Відтак, має бути знищено сто дев’яносто тисяч голів птиці, - про це replyua.net стало відомо з публікацій порталу ВВС.

Так, сьогодні, двадцять сьомого листопада 2016 року, стало відомо, що в рамках боротьби з пташиним грипом доведеться знищити всю домашню птицю на шести фермах, розташованих в містечку Бідінгхаузен, у сімдесяти кілометрах від Амстердама. У першу чергу під ніж потраплять качки, поголів’я яких тут налічує сто дев’яносто тисяч. Варто зауважити, що у сусідніх державах – Данії, Швеції, Федеративній республіці Німеччина та в Фінляндії зареєстровано спалахи вкрай заразного штаму пташиного грипу H5N8. Тим не менш, голландська влада поки не уточнює, який саме штам було виявлено у даному населеному пункті.

У санітарній службі Нідерландів пояснили, що проводили перевірку у трьох кілометрах від Бідінгхаузен, і виявили зону зараження. Відтак, на території радіусом десять кілометрів від містечка встановлено карантин і заборонена закупівля продовольства. Нагадаємо, пташиний грип – одне із захворювань диких і свійських птахів, яке поширюється повітряно-крапельним шляхом. Більшість штамів цього захворювання не несуть небезпеки для людини.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боец АТО открыто обвинил Савченко в смерти солдат
Важное за сутки
27 ноя 2016
14926

Эксперт: это начинает сбываться

Миллионы сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с нетерпением ждали одного события, и, судя по всему, оно начинает происходить. Как передает replyua.net, об этом в блоге на

Последние новости

У Росії заборонили євреїв

Манн: дивлюсь на Саакашвілі і не знаю – сміятись чи плакати

Украинские моряки задержаны в акватории Греции

Пономарь: я намагався уникати цієї теми, але далі мовчати не можна

В Беларуси хотят запретить «георгиевские ленточки» маршрутках

Майже 200 тисяч качок виріжуть в Нідерландах

Швейцарці проводять черговий референдум

Російська зброя за ціною нижче собівартості та інші «подарунки» Путіна світу – блогер

В Крыму подорожали продукты

Блогер: адреси терористів вже відомі, і скоро за ними приїдуть озброєні люди

Атаковано здание саммита ОБСЕ

Топ-5 владельцев оффшоров в Верховной Раде

Ломаченко бросили новый вызов

Будет несладко: Азаров угрожает вернуться в Украину

Рибери остается в «Баварии» до 2018 года

Почтовую площадь откроют в мае 2017, – Кличко

Стрелков: Россия близится к развалу

В Торецке задержан боевик «ДНР»

В Одессе сгорела новостройка

Допросу Януковича – быть!

 Новости за день