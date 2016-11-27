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Швейцарці проводять черговий референдум

Швейцарці проводять черговий референдум
У Швейцарії сьогодні, двадцять сьомого листопада 2016 року, відбувається черговий плебісцит, покликаний вирішити одну з важливих проблем охорони довкілля, - про це replyua.net стало відомо з публікацій ВВС.

Так, на розсуд виборців винесено питання про атомну енергетику. Країна прагне відмовитись від такого виду енергії, проте референдум має допомогти визначитись зі строками. Якщо швейцарці приймуть позитивне рішення, то два з п’яти діючих у країні реакторів зупинять в же в наступному році, а решта два працюватимуть до 2029 року. Варто наголосити, що п’ять атомних реакторів у Швейцарії дають понад сорок відсотків електроенергії.

Соціологічні опитування вказують на те, що противників та прихильників цієї ідеї серед виборців приблизно порівну. ЗМІ зауважують, що проблема атомної енергетики широко дискутується в Швейцарії з часів аварії на АЕС Фукусіма в Японії, яка сталась в 2011 році. Відтак, місцеві зелені та соціал-демократи тиснуть на уряд з метою відмови держави від атомної енергетики на користь альтернативних джерел. Нагадаємо, раніше у Швейцарії відбувались референдуми з приводу розширення повноважень поліції, підвищення пенсій та введення фіксованого мінімуму соціальної допомоги для громадян.
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