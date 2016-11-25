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Експерт у справі агента ФСБ знайдений мертвим

Експерт у справі агента ФСБ знайдений мертвим
Експерта в галузі радіації Метью Панчер, який займався розслідуванням загибелі представника спецслужб Російської Федерації Литвиненка Олександра, було знайдено вбитим у власному будинку в Дрейтоні Великобританії. Про це сьогодні, 25-го листопада, пише видання «ЛІГА.Новости», посилаючись на агентство The Times, передає replyua.net.

«Смерть Панчера сталася в результаті втрати значної кількості крові після численних порізів на тілі. Коронер встановив, що це було самогубство», - зазначається у повідомленні. Проте в той самий час один з детективів наголосив, що Панчер не зміг би залишатися пр. свідомості після нанесення численних ножових ударів. У інформаційному листі вказується, що чоловіка знайшли мертвим з порізами на руках, верхній частині живота та шиї. Ознак того, що Панчер чинив опар немає. Також немає слідів крові інших осіб.

Але патологоанатоми не виключають причетності до смерті експерта інших людей. Майже півроку тому Метью Панчер приїздив до Російської Федерації. Як повідомлялося раніше, у січні поточного року було опубліковано доповідь судді Високого суду Лондона Роберта Оуена, у якій зазначається, що до вбивства офіцера ФСБ РФ Олександра Литвиненка причетний президент Володимир Путін.
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