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Штайнмайер сделал новое заявление об угрозе безопасности Европы

Штайнмайер сделал новое заявление об угрозе безопасности Европы
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что ситуация с Крымом и Донбассом снова возвращает вопрос войны на континенте, и сейчас появилась большая угроза безопасности Европы. Как сообщает replyua.net, такое заявление от министра иностранных дел Германии прозвучало в интервью изданию Welt.

По словам Штайнмайера, он уже общался со многими европейскими политиками, которые, как и он, выступают за перезапуск контроля над вооружением. По мнению главы МИД, это является средством прозрачности, а также поможет построить доверие и избежать рисков. «Я призываю все государства, которые отвечают за европейскую безопасность, поддержать нашу инициативу. Я хочу, чтобы все страны присоединились к диалогу о контроле над вооружением», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Также Штайнмайер призвал всю Европу к контролю над вооружением. Напомним, что ранее кибератаке подвергся сайт Еврокомиссии, однако, согласно последним данным, утечки информации не было. Обвинение в кибератаках России на Европу ранее звучало от Росена Плевнелиева, президента Болгарии.
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