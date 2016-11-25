Штайнмайер сделал новое заявление об угрозе безопасности Европы

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что ситуация с Крымом и Донбассом снова возвращает вопрос войны на континенте, и сейчас появилась большая угроза безопасности Европы. Как сообщает replyua.net, такое заявление от министра иностранных дел Германии прозвучало в интервью изданию Welt.
По словам Штайнмайера, он уже общался со многими европейскими политиками, которые, как и он, выступают за перезапуск контроля над вооружением. По мнению главы МИД, это является средством прозрачности, а также поможет построить доверие и избежать рисков. «Я призываю все государства, которые отвечают за европейскую безопасность, поддержать нашу инициативу. Я хочу, чтобы все страны присоединились к диалогу о контроле над вооружением», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Также Штайнмайер призвал всю Европу к контролю над вооружением. Напомним, что ранее кибератаке подвергся сайт Еврокомиссии, однако, согласно последним данным, утечки информации не было. Обвинение в кибератаках России на Европу ранее звучало от Росена Плевнелиева, президента Болгарии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter