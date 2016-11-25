Ган розповів про проблему, яка чекає ЄС в разі ненадання безвізового режиму Україні

Єврокомісар Йоганнес Ган каже, що у випадку, якщо Європейський союз так і не надасть Україні безвізовий режим, ЄС матиме серйозні проблеми з підривом довіри до себе. Про це він сказав сьогодні, 25-го листопада, в Брюсселі під час спілкування з кореспондентами, передає replyua.net.
«Якщо ми не дотримаємося своєї обіцянки і Європейський союз не надасть безвізовий режим для України, то ми матимемо серйозну проблему – втрату довіри до Євросоюзу. На сьогоднішній день влада ЄС визнає той факт, що Україна виконала всі необхідні передумови, які відділяли її від отримання безвізового режиму. Ми визнаємо це як і на політичному, так і на технічному рівні», - зауважив Європейський комісар.
«Україна виконала понад 140 вимоги, які ми ставили перед її урядом. Найголовнішим, на мою думку, було впровадження системи електронного декларування, яка запрацювала без серйозних проблем», - наголосив Ган. В той самий час він зазначив, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер поставив надто амбіційну задачу. «Все що я можу сказати, так це те, що на сьогоднішній день у ЄС до цього немає політичної волі. Буде політична воля – технічні питання зі скасуванням віз не проблема», - наголосив він.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter